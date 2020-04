“Da Castronno all’Australia, riscoperta anche la parte emotiva del lavoro”

Cara Varesenews,

siamo Raffaella e Daniele della pasticceria “Il Giusto Impasto”, con sede a Castronno. Scriviamo per ringraziare del grande ausilio che attraverso l’articolo “Pasqua lontani, ma vicini” ci ha permesso di raggiungere molti nostri, ma anche nuovi clienti, che ci hanno contattati per condividere un dolce pasquale, una torta, un pensiero per rincuorare qualche affetto distante.

Grazie alla grande visibilità siamo stati raggiunti, non solo dagli abitanti della provincia di Varese, ma addirittura dall’Australia, da Belluno, da Roma, da persone che vivono il altri paesi, ma che non hanno esitato a ringraziare parenti ed amici, che risiedono nella nostra bella città. Involontariamente siamo entrati in contatto, attraverso i biglietti di auguri, con i forti sentimenti che emergono in situazioni di questo tipo, dove i media descrivo solo l’aspetto oggettivo, celando, forse per mancanza di tempo o interesse, la parte emotiva che riguarda tutti noi.

Certo il periodo non è facile da affrontare a livello produttivo, perciò ci scusiamo con tutte quelle persone che pur avendoci contattati, non siamo riusciti ad soddisfare. Mai ci saremmo aspettati tante richieste. Grazie Varesenews, che non ti limiti ad informare, ma anche a costruire rapporti sociali. Una piccola, ma indispensabile realtà locale che aiuta le sinergie, non solo tra cittadini, ma anche tra le aziende. Per noi un prezioso aiuto.

Con affetto. Raffaella e Daniele