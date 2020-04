Castronno, da lunedì 6 aprile spesa in ordine alfabetico

La spesa? si fa in ordine alfabetico. A Castronno funzionerà così da lunedì 6 aprile.

Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Gabri, che ha emesso un’ordinanza: per entrare nei due supermercati presenti sul territorio di Castronno bisognerà rispettare il calendario pubblicato sul sito del Comune e distribuito ai cittadini.

La domenica sarà libero l’accesso per tutti, mentre chi non rispetterà il calendario incapperà in una multa di 50 euro. Il sindaco Gabri ha spiegato le sue ragioni con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook: «Chiedo fiducia: ho emesso l’ordinanza per diminuire l’esposizione al contagio per i cittadini e per i dipendenti delle strutture commerciali. Voglio evitare code e che gli anziani vadano a prendere poche cose per volta ogni giorno, come purtroppo avviene ancora. Vi chiedo di frequentare i punti vendita con mascherina e protezione. È solo una questione di organizzazione, ci si abituerà in fretta. L’ordinanza entrerà in vigore da lunedì 6 aprile. la polizia locale informerà per la prima settimana, dalla seconda settimanaci saranno controlli random e sanzioni per chi sgarra».

IL VIDEO DEL SINDACO DI CASTRONNO