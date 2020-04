A Castronno pacchi alimentari grazie alla protezione civile (e a grandi donatori)

Castronno sceglie la via dei pacchi alimentari, e non quella della consegna del denaro, per utilizzare le risorse messe a disposizione della Protezione Civile nazionale: «Questo per ovvi motivi, e perchè abbiamo un gruppo di protezione civile efficiente» spiega attraverso la sua pagina facebook il sindaco Giuseppe Gabri.

Un sostegno che nel comune è potenziato anche dalle donazioni private: «Desidero ringraziare personalmente il signor Romeo De Molli, che ha contribuito con una cifra sostanziosa all’iniziativa» segnala infatti il primo cittadino nel suo video.

L’iniziativa comunque è già in funzione per coloro che hanno questi tre requisiti: una riduzione di entrata per motivi di lavoro, un patrimonio sul conto corrente inferiore a 5000 euro, non percepite altre forme di sostegno pubblico come reddito di cittadinanza o disoccupazione.

Chi fosse nelle condizioni citate, può richiedere il contributo con un’autocertificazione: maggiori informazioni – e modulo di autocertificazione – sono sul sito del comune.