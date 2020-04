Centri di raccolta rifiuti chiusi fino al 3 maggio

Di fronte all’evolversi dell’emergenza Coronavirus la Convenzione di Sesto Calende ha apportato delle modifiche ulteriori riguardo l’apertura dei centri di raccolta e le modalità di erogazione dei servizi porta a porta.

Chiusura centri di raccolta

Il periodo di chiusura dei centri di raccolta rifiuti di tutti i comuni convenzionati è prolungato fino al 3 maggio. Continua comunque a rimanere attivo il servizio di raccolta ingombranti e RAEE porta a porta su prenotazione al numero verde 800 128064 e secondo le indicazioni riportate dal calendario ecologico.

Servizio temporaneo raccolta verde Barasso e Ranco

La Convenzione di Sesto Calende ha attivato anche nei comuni di Barasso e Ranco il servizio temporaneo di raccolta porta a porta del verde. Il servizio riguarda esclusivamente il ritiro dell’erba da sfalcio prati, che dovrà essere esposta fuori casa all’interno di sacchi di plastica trasparenti (minimo due sacchi, massimo cinque). Rami potati e foglie possono essere accatastate in attesa della riapertura dei centri di raccolta, mentre è possibile gettare piccole quantità di verde (foglie secche o fiori) nella raccolta dell’umido. Per accedere al servizio è necessario prenotare al numero verde 800 128064 e fino al 3 maggio sarà ammessa solo una richiesta per utente.

Servizio temporaneo raccolta ingombranti e RAEE Ranco

Il servizio temporaneo di raccolta porta a porta per rifiuti ingombranti (divani, armadi…) e grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici…) è attivo anche a Ranco lungo tutto il periodo di chiusura del punto di raccolta. I cittadini possono accedere al servizio solamente in caso di necessità prenotando il ritiro al numero verde 800 128064. Anche in questo caso è possibile effettuare solamente una richiesta per utente fino al 3 maggio.

Apertura straordinaria centro di raccolta unione ovest per raccolta verde

I cittadini di Bardello, Bregano e Malgesso potranno recarsi al centro di raccolta rifiuti sabato 18 aprile, solamente su prenotazione e solamente per smaltire il verde (erba tagliata e potature). Per prenotare è necessario contattare l’Ufficio edilizia privata tra le 9:00 e le 13:00 entro venerdì 17 aprile.

Apertura straordinaria centro di raccolta di Gavirate

I cittadini di Gavirate potranno recarsi al centro di raccolta rifiuti comunale dal 15 al 18 aprile dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, ma dovranno rispettare regole precise. Innanzitutto potranno entrare nella struttura solamente cinque persone alla volta, munite di guanti, mascherine e tesserino sanitario. Gli altri dovranno aspettare il proprio turno nelle rispettive automobili. Gli accessi saranno inoltre regolati giorno per giorno in base all’iniziale del cognome del capofamiglia di ogni utente secondo questo schema:

15 aprile: A, B, C

16 aprile: D, E, F, G, H, I, J, K, L

17 aprile: M, N, O, P, Q

18 aprile: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

L’orario di apertura del centro raccolta di Gavirate tornerà alla normalità a partire dalla settimana successiva.