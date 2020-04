Il Centro Gulliver lancia una raccolta fondi per comprare guanti e mascherine

“Anche se dietro una mascherina ci siamo sempre” è la campagna di Raccolta Fondi che il Centro Gulliver ha avviato da qualche giorno su Rete del Dono, una delle più celebri piattaforme di crowdfunding in Italia. “Dal 21 febbraio – ci racconta Ludovica Cerritelli, fundraiser del Centro Gulliver – stiamo lavorando incessantemente per proteggere i nostri Operatori che ogni giorno garantiscono professionalità e umanità ai nostri Ospiti: 130 persone fragili che soffrono di dipendenze e di disturbi psichici. Fino ad oggi abbiamo speso più di 30.000 euro non previsti per acquistare tutti gli strumenti indispensabili per proteggere gli Operatori e le loro famiglie e, di conseguenza, gli Ospiti che ricevono le loro cure: più di 8.000 mascherine chirurgiche, più di 2.000 mascherine FFP2, più di 2.000 guanti monouso, più di 1.000 camici monouso, più di 2.000 sovrascarpe e più di 1.000 cuffie in tnt. Oltre a test sierologici, gel igienizzante, termometri infrarossi per misurare la temperatura e interventi di sanificazione nelle nostre strutture”.

Lanciata ufficialmente il 16 di aprile ha già quasi sfiorato la soglia dei 4.000 euro raccolti con 99 donatori. “Siamo molto contenti di questo fermento di solidarietà: è un segnale forte di vicinanza. Tante persone hanno scelto di essere al nostro fianco e di aiutarci nella nostra campagna di raccolta fondi per l’emergenza coronavirus: ne siamo davvero grati. Tra l’altro, il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 all’art. 66 ha introdotto nuove norme che favoriscono il risparmio fiscale per le donazioni in denaro o in natura finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’attuale emergenza sanitaria”.

Tanti amici del Centro Gulliver, ma anche alcune persone che hanno deciso di metterci la faccia diventando “ambasciatori” della causa, coinvolgendo la propria rete di amici, parenti e conoscenti. Hanno organizzato una propria iniziativa di raccolta fondi su Rete del Dono, chiedendo un contributo economico a sostegno del Gulliver. A partire da Elisa Garbossa, che con la sua campagna “#stayhome: una casetta per fare del bene”, organizzata per il suo compleanno, in soli 5 giorni ha raccolto più di 1.100 euro coinvolgendo 60 persone. Tra tutti i donatori ha messo in palio la sua ultima creazione culinaria: una casetta di pan di zenzero a tema Pasquale, che ha fatto felice una famiglia con 3 bambini.

C’è poi Laura Sciacca, biologa e nutrizionista dietro alla campagna “Un libretto per educarci al bene”, sempre a favore del Gulliver. E, ad ogni persona che deciderà di donare, ha pensato di regalare la versione digitale del libretto di Educazione Alimentare della linea “Oggi Cosa Mangio” con tante idee e proposte nutrizionali per i più piccoli. Infine Fabiana Gioia dell’Erboristeria Erbincanto che ha creato la sua campagna “Ripartiamo insieme”. E, ad ogni donatore, regalerà uno sconto (in percentuale pari all’importo donato) valido su tutti i prodotti dell’erboristeria.

“Ora abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile – ci dice Ludovica – per poter continuare ad acquistare i dispositivi di protezione per i nostri Operatori e poter svolgere al meglio il nostro lavoro di cura, garantendo standard di qualità ancora più alti. Perché, anche se dietro una mascherina, noi ci siamo sempre. Durante l’emergenza Gulliver c’è. E tu puoi essere al nostro fianco”.

Questo il link per donare https://bit.ly/2S3DjNn

E se, anche tu, vuoi organizzare la tua iniziativa di raccolta fondi a sostegno del centro Gulliver, non ti resta che contattare Ludovica (ludovica.cerritelli@gulliver-va.it +39 334 3151676).