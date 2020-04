“Cercavo una crema per il corpo” ma la polizia di Gallarate gli trova la marijuana

Nella nottata appena trascorsa gli agenti del commissariato polizia di Gallarate hanno fermato un’auto con a bordo un 40enne italiano che, in merito alla sua presenza nelle strade gallaratesi, si è giustificato dicendo di esser andato a trovare un amico per ritirare una crema per il corpo; una motivazione evidentemente non ritenuta in linea con gli attuali decreti governativi e, per questo, sanzionato.

Non solo. Durante il controllo, gli agenti hanno percepito un forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo dell’auto tanto da indurli ad approfondire l’ispezione di polizia eseguita sia sulla persona che sul mezzo di trasporto.

I sospetti dei poliziotti sono poi risultati fondati, infatti, oltre al ritrovamento in auto della marijuana che da cui si era sprigionato l’odore che ha insospettito gli operatori di polizia, nell’abitazione della persona è stato rinvenuto altro stupefacente dello stesso tipo, insieme ad un bilancino di precisione con ancora annessi residui di marijuana.

Ovviamente, la droga e gli oggetti rinvenuti, sono stati immediatamente sequestrati. Lo scenario complessivo ricostruito dagli agenti, suffragato da altre risultanze investigative, hanno convinto gli uomini del commissariato del fatto che quella detenzione non fosse finalizzata soltanto ad un esclusivo uso personale.

Al termine degli accertamenti, l’uomo, oltre ad esser sanzionato per l’inosservanza delle normative anti contagio, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio.