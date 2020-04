“Ciao Flavio, i nostri bei ricordi di te rimarranno per sempre”

Flavio Martelozzo è scomparso martedì 31 marzo. Viveva a Jerago con Orago con la moglie e l’ultima dei suoi tre figli. Aveva 75 anni ed era nonno di cinque nipoti. Colpito dal virus se ne è andato dopo più di una settimana di ricovero ospedaliero lasciando un grande vuoto nel paese di Jerago con Orago, dove era conosciuto da tutti soprattutto per il suo grande impegno da volontario in oratorio e in teatro, e nei suoi famigliari che oggi vogliono ricordarlo così:

Flavio era uno di noi, esprimeva poco i suoi sentimenti, il suo affetto era fatto di azioni pratiche e concrete… che belle feste abbiamo fatto tutti insieme nel suo campo.

Quando scherzava, ti guardava con quegli occhi azzurri e un mezzo sorriso sotto la barba. Sapeva scherzare, sì, ma a modo suo. Aveva un forte senso del dovere per sua moglie, e per i suoi figli. Lo vedevi, era così orgoglioso di tutti i suoi nipoti.

Il giardino, l’impegno con l’oratorio, il teatro, il suo tesoro erano i suoi affetti. Anche noi sappiamo che sono le cose che valgono di più.

Flavio non era perfetto, e non lo siamo neanche noi, siamo esseri deboli e fragili. Infatti è arrivato un nemico invisibile, ignobile e traditore, che lo ha ferito.

Flavio, hai lottato con tutte le tue forze e noi abbiamo lottato insieme a te, lontani ma vicini; ma questo virus ti ha strappato via dalla nostra vista, dai nostri abbracci e dalle nostre cure, ma non dal nostro cuore. Flavio faceva parte della nostra grande famiglia e tutti noi gli volevamo un gran bene. Ora vediamo solo il pianto ma questo ci ha insegnato a stare uniti e pregare per lui e sperare che ce l’avrebbe fatta.

Ti salutiamo Flavio. Il tempo passerà come sabbia che copre, ma i nostri bei ricordi di te rimarranno per sempre.

Ci mancherai.

Famiglia Caon