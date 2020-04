“Ciao maestra”: gli ex alunni besnatesi salutano la maestra Giselda per l’ultima volta

Gli ex alunni di Besnate della maestra Giselda Gaiazzi si stringono attorno a lei per l’ultimo, sofferto e sentito saluto.

Ciao Maestra

così ti salutavamo ancora oggi, nonostante il tempo trascorso, noi….i tuoi alunni ….ormai diventati adulti. La notizia della tua morte, ha portato un grande vuoto e ci ha riportati, per un istante, a quelle mattine sui banchi di scuola quando bambini ti ascoltavamo.

Ci siamo ritrovati insieme, negli infiniti ricordi che ci legano al tempo trascorso con te e ci siamo resi conto di quanto hai lasciato in ognuno di noi.

Ti saremo sempre grati per averci insegnato a leggere e a scrivere, ma ancor di più ti saremo grati per averci tramandato quei valori che ancora oggi ci portiamo dentro e che sono ormai ben radicati. Il “tuo modo di fare scuola” ci ha trasmesso il rispetto delle istituzioni, il senso civico, il peso dell’educazione, l’importanza della conoscenza del passato che ci hai fatto apprendere anche attraverso le tradizioni e le abitudini che hanno caratterizzato la vita quotidiana dei nostri nonni.

Oggi, che siamo adulti, comprendiamo il valore della ricchezza che ci hai donato e per questo ti ringraziamo.

La scuola, i tuoi alunni erano il tuo mondo e sappi che noi abbiamo colto tutto questo significato

In realtà, non ci siamo mai sentiti solo degli alunni, per te eravamo molto di più ed infatti ricordiamo con un sorriso il tuo rigore e la tua amorevole severità.

Purtroppo, te ne sei andata in silenzio, in un periodo in cui è stata negata la possibilità di darti un ultimo saluto, ma noi vogliamo comunque lasciare un segno, perché chiunque leggendo queste poche righe possa conoscerti attraverso i nostri pensieri e i nostri ricordi.

Ti salutiamo come abbiamo sempre fatto quando ti incontravamo per le vie della Tua Besnate, Ciao Maestra.