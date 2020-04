Il cimitero riapre le porte: mascherine e distanziamento obbligatori

A Cardano al Campo le riaperture scaglionate ripartono dal cimitero. Dal 1 maggio – una festa dei lavoratori anomala, dopo quella della Liberazione, per via dell’emergenza coronavirus – il plesso di via S. Francesco d’Assisi riaprirà le porte, dalle 8 alle 18.

Con l’ordinanza numero 16 firmata il 30 aprile, il sindaco Maurizio Colombo ha disposto la riapertura del cimitero tutti i giorni, compresi quelli festivi. All’interno varranno le regole obbligatorie in tutte le strade pubbliche: mantenere la distanza tra le persone – anche se appartenenti allo stesso nucleo famigliare – dovrà essere di almeno un metro e mezzo, a eccezione delle persone affette da disabilità che necessitano di accompagnamento; indossare le mascherine e i guanti protettivi. Per l’eventuale smaltimento, saranno posizionati appositi contenitori in prossimità delle uscite. L’amministrazione raccomanda di «fermarsi per il tempo strettamente necessario, per favorire la visita al maggior numero di persone».

Dal 4 maggio, inoltre, il cimitero consentirà lo svolgimento delle cerimonie funebri, da tenersi secondo le modalità del DPCM del 26 aprile 2020, che consente le cerimonie funebri «con l’esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 15 persone, da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza tra le persone».