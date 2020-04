Cinquemila mascherine a Varese grazie ad una donazione

Oltre 5 mila mascherine in dono al Comune di Varese che nelle prossime ore verranno distribuite tra personale sanitario, forze dell’ordine, protezione civile e cittadini più esposti.

Sono questi i numeri di una nuova donazione arrivata grazie alla generosità delle aziende Paul&Shark, la Fumagalli e la TCI di Saronno.

Le nuova partita di mascherine si aggiunge così alle 25 mila che nei giorni scorsi il Comune ha già consegnato a chi è più esposto al virus covid-19.

«Voglio ringraziare di cuore le aziende che stanno decidendo di fare queste donazioni alla città e al territorio – afferma il sindaco Davide Galimberti – si tratta di aiuti concreti e importantissimi in questo momento perchè ogni comune è in difficoltà nel reperire grossi quantitativi di dispositivi di protezione. In particolare i comuni con un numero considerevole di abitanti. Per questo il mio grazie più grande va a chi decide di impegnarsi in prima persona nella battaglia contro questo tremendo virus. Anche da questi gesti si comprende il grande cuore dell’Italia».