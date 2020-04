I Civici e Democratici propongono ad Antonelli una cabina di regia per la ripartenza

Un gruppo di lavoro per la costituzione di una cabina di regia formata dai rappresentanti del mondo del lavoro, dell’economia e del terzo settore, delle università, nonché dell’agenzia di tutela della salute, per approfondire le esigenze e le criticità del nostro territorio in questo momento di crisi e di grande cambiamento.

A chiederlo al Presidente della Provincia Emanuele Antonelli è il gruppo consigliare di minoranza dei “Civici e Democratici”.

Questo gruppo di lavoro, spiegano i consiglieri nella loro proposta, “dovrà essere anche punto di riferimento per progettare una ripartenza, sia economica sia sociale, della nostra provincia anche grazie all’elaborazione di un documento condiviso contenente le proposte del territorio e delle parti sociali. Crediamo infatti che Provincia debba assumersi questo importante ruolo di coordinamento, anche in supporto alla nostra Ats, che ha mostrato molte difficoltà soprattutto sul fronte territoriale, in costante confronto con la Prefettura, i Comuni, la Regione e il Governo”.