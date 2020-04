Codacons chiede l’intervento della magistratura sull’emergenza Sacra Famiglia

Il Codacons chiede l’intervento della magistratura per far luce su ciò che è avvenuto alla Fondazione Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago: «Quanto accaduto nelle case di riposo non può ritenersi una epidemia casuale, ma è una vera e propria strage – afferma il Presidente del Codacons, Marco Donzelli – Anziani, persone invalide, non autosufficienti, i più fragili tra i fragili che avrebbero dovuto essere al sicuro, sono venute a contatto col virus che, in molti casi, ha aggravato le loro condizioni conducendoli alla morte, con i luoghi di assistenza che si sono trasformati in pericolosissimi focolai di morte certa».

«Chiediamo alla Procura della Repubblica di indagare circa le responsabilità penali dei soggetti responsabili per l’accaduto. Le famiglie devono avere una risposta per quello che è successo» conclude Donzelli.