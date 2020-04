Il Comitato Soci Coop regala 500 mascherine alle Menotti-Bassani

Il comitato soci Coop Lombardia di Laveno Mombello ha donato 500 mascherine alla RSA Fondazione Menotti Bassani. Le mascherine sono state consegnate alla residenza per anziani dove si registra una grave situazione di emergenza. Si tratta di mascherine modello ffp 2 per proteggere il personale sanitario dall’emergenza sanitaria in corso. “Ci è sembrato doveroso intervenire in questo modo vista la criticità del momento, espressa con grande intensità dal direttore generale della Residenza”, scrive il comitato.

Inoltre, ricordano che all’interno del negozio Coop di via Rosselli è presente la “raccolta permanente” di prodotti a conforto delle famiglie in difficoltà. “Al momento si sono raccolti più di 170 kg di prodotti di vario genere. La risposta a questa iniziativa da parte dei soci, dei dipendenti e dei cittadini in generale è parsa molto positiva. Chi può doni perchè solo la solidarietà in questi momenti difficili è l’arma vincente”.