Comune di Varese, le richieste di Forza Italia per la Fase due

In vista della cosiddetta Fase 2 prevista per il 4 Maggio, il gruppo consiliare di Forza Italia chiede che

vengano discusse e deliberate quanto una serie di misure.

«Precisiamo che queste proposte vengono formulate in un’ottica di leale collaborazione, più volte ricercata in

questa fase di emergenza, con l’Amministrazione, forti anche dell’esperienza di alcuni comuni che le hanno già adottate e sulla scorta di indicazioni e suggerimenti che ci sono pervenuti dai cittadini» Spiega Simone Longhini, capogruppo in consiglio comunale del partito, anche a nome dei colleghi Domenico Esposito e Piero Galparoli.

In particolare i rappresentanti FI propongono tre iniziative: «La sanificazione di aree e spazi comunali quali vie, marciapiedi, portici, piazze, scuole, parchi, zone prospicienti gli ingressi di ospedali e uffici pubblici; Test sierologici immediati, una volta confermata la loro validità scientifica, per tutti i cittadini che ne facciano richiesta, a partire dalle categorie più esposte e da quelle più fragili; Consegna delle mascherine protettive fornite dalla Regione direttamente al domicilio delle persone anziane o con patologie e di quelle impossibilitate a muoversi per il tramite della Protezione Civile o di altri volontari»