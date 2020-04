I concerti da casa di Lorenzo Bertocchini. Gli spettatori? “Mezzo mondo”

Anche nei momenti di difficoltà bisogna saper cogliere le opportunità che la vita ci regala.

In questo mese e mezzo di “arresti domiciliari” ho cercato di adattarmi alla situazione anomala con cui sono obbligato a convivere e soprattutto ho cercato di rimanere attivo e creativo.

Sto scrivendo tante canzoni ispirate a questo momento storico.

E ogni giorno alle 17.00 suono in diretta sulla mia pagina Facebook

Ormai sono 29 giorni consecutivi che lo faccio, e quello che era iniziato come un set da 45 minuti si è ben presto allungato fino a raggiungere le 2 ore di musica “live at home”.

D’altronde anche quando suono nei locali so quando inizio ma non so mai quando finirò…

Fin da subito ho dato anche un nome a questo appuntamento: “Live At The Time Of Coronavirus” (per parafrasare “Love In The Time Of Cholera” di Gabriel García Márquez).

In realtà questa presenza giornaliera e queste durate sono semplicemente frutto dei riscontri che stanno avendo le dirette. Un successo che non mi sarei mai immaginato prima.

C’è chi in California le ascolta quasi tutte le mattine mentre fa colazione e si prepara per una nuova giornata:

-Dan Bern, mio amico e soprattutto mio mentore: è uno dei cantautori che mi hanno maggiormente ispirato, ho tutti i suoi dischi ed è bello ricevere da lui i commenti entusiastici che scrive durante le dirette.

-Cindy Lee Berryhill: ho molti suoi dischi e la seguo con attenzione dagli anni ’90. Mai mi sarei aspettato di averla come assidua ascoltatrice. Anche lei ha scritto molti commenti di apprezzamento e qualche giorno fa mi ha addirittura chiesto di scrivere una canzone insieme, così, per portarla avanti, in questi giorni ci stiamo scambiando un sacco di e-mail e file MP3 con testi e registrazioni casalinghe.

E poi c’è chi si collega occasionalmente:

–Chuck E. Weiss: sì, proprio il grande cantante californiano, il “compagno di merende” di Tom Waits, quello a cui Rickie Lee Jones ha dedicato la sua celebre “Chuck E.’s In Love”!

-Peter Case: storico cantautore americano.

-Dan Stuart: cantautore americano ed ex Green On Red.

-Lisa Lowell: la corista di Springsteen e della mia canzone dedicata al Cane (“Dog Ode”): https://www.youtube.com/watch? v=PFrv0_BJyQs

E, soprattutto, c’è uno “zoccolo duro” di ascoltatori che mi segue tutti, ma proprio tutti i giorni. Sono sparsi tra USA (New York, New Jersey, Michigan, North Virginia, Kentucky, Texas, etc…), Francia, Svizzera, Germania, e naturalmente Italia.

E visto che recentemente ho scritto una ventina di canzoni con l’artista australiano Ray O’Neill, per avvicinarmi al pubblico di quel Paese, questa settimana ho pensato di aggiungere due concerti a mezzogiorno, momento della giornata più comodo per loro, considerato il fuso orario.

Altra iniziativa: per mantenere i miei ascoltatori attivi e interessati, un paio di settimane fa ho proposto loro un gioco. Per una intera settimana, ho eletto un vincitore al giorno. Ognuno dei sette vincitori ha scritto una frase che poi io ho inserito in una nuova canzone che successivamente ho suonato in diretta.

Questa canzone si intitola “Love Is Ageless Like You And Me” (il titolo lo ha proposto Lisa del New Jersey, la prima vincitrice) e si va ad aggiungere a “Toilet Paper” (brano che ironizza sull’accaparramento compulsivo di carta igienica in giro per il mondo, vedi foto) e “Will We Hug Again” (brano di speranza e di fratellanza) le due canzoni a tema “isolamento da coronavirus” che ho scritto e già suonato durante le mie dirette. Le altre sono quasi pronte e faranno presto il loro debutto.

Le sto anche registrando con “mezzi casalinghi” (se dobbiamo rimanere a casa, è giusto che anche la tecnologia rispecchi questo momento) e le renderò disponibili per essere scaricate, sulla mia pagina BandCamp: lorenzobertocchini.bandcamp. com.

I prossimi appuntamenti sono sabato 11 alle 12 e alle 17, e domenica 12 alle 17