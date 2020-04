Consegnate 4160 mascherine per i taxisti del Varesotto

Continua la distribuzione delle mascherine ai taxisti da parte della Regione Lombardia. Oggi il consigliere regionale Marco Colombo ne ha consegnate 4160 ai titolari di licenza taxi della provincia di Varese, rappresentati da Massimo Campagnolo, presidente del Consorzio Taxi Malpensa e Stefano Zanvettore, rappresentante CNA Taxi della provincia di Varese.

La consegna ha avuto luogo stamattina presso la sede della Protezione Civile in via Fontanelle 5 a Malnate: “Abbiamo consegnato 4160 mascherine – spiega Colombo – per le 208 licenze taxi della provincia di Varese, si tratta quindi di 20 mascherine per ogni titolare di licenza taxi. Un segnale concreto, da parte di Regione Lombardia, di vicinanza alle esigenze del territorio e delle categorie economiche e produttive che in questo momento di emergenza hanno necessità di poter contare su tutto l’apporto possibile da parte delle istituzioni”.

“Non voglio e non posso fare a meno inoltre di ringraziare – prosegue Colombo – tutti i volontari della Protezione Civile di Varese e Alberto Barcaro, Consigliere delegato della Provincia di Varese”.