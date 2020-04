Contenimento, continuano i controlli dei carabinieri

Nessun allentamento dei controlli, nessuna titubanza sul far rispettare le ordinanze per il contenimento che da un mese il Governo, con gradualità, ha adottato per evitare l’espandersi del coronavirus nel Paese.

Per questo anche nella giornata di oggi numerose pattuglie della compagnia dei carabinieri di Varese sono impegnate nel controllo delle strade.

Sotto la lente le principali direttici di traffico: viale Borri, viale Belforte (foto qui sopra), i gangli stradali d’ingresso in città.

Si tratta di veri e propri posti di blocco dove agli automobilisti viene intimato l’alt e i militari con scrupolo controllano se il transito è consentito dalle motivazioni contenute dei decreti governativi: salute, stato di necessità, esigenze lavorative.