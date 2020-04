Coop Lombardia dona 2000 mascherine all’Istituto La Provvidenza

Ogni giorno occorre un numero importante di mascherine per proteggere il personale sanitario in prima linea come medici e infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus.

Per questo 2000 mascherine modello ffp2 sono state donate da Coop Lombardia direttamente dal presidente Daniele Ferrè al Direttore Generale dottor Luca Trama della RSA l’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio.

L’Istituto La Provvidenza, presente a Busto Arsizio da ben 141 anni – dal 1879 – è al prevalente servizio di Anziani autosufficienti e non. E’ una Struttura che nel tempo si è ampliata e trasformata per rispondere al meglio ai bisogni assistenziali di persone sole o in difficoltà fisica.

«Questa iniziativa -afferma il presidente di Coop Lombardia Daniele Ferrè è un gesto per dimostrare la nostra gratitudine nei confronti di medici e infermieri e di tutto il personale sanitario che anche a Busto Arsizio è impegnato in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Ricordiamo anche l’impegno di tutti i collaboratori di Coop Lombardia che ogni giorno sono impegnati nei nostri negozi per garantire ai nostri soci e clienti di poter disporre degli alimenti di cui hanno bisogno».