Coppia trovata morta in casa a Rho: l’ipotesi degli inquirenti è di un omicidio-suicidio

Un uomo di 38 anni ha ucciso la sua compagna di 52 anni, madre di due figli, e poi si è tolto la vita. Si tratta di un caso di omicidio-suicidio quello scoperto nella serata di giovedì 2 aprile a Rho, nel quartiere San Martino. A trovare i corpi è stata la madre dell’uomo che da alcune ore tentava di mettersi in contatto telefonicamente con il figlio invano.

Immediata la richiesta di intervento dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Non vi sono ancora ipotesi sulle cause scatenanti di quanto accaduto.