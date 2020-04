Coronavirus: 102 casi nuovi in provincia. Varese ha il maggior numero di contagi

Oltre 100 contagi in più in una sola giornata. La provincia di Varese ha registrato nelle ultime 24 ore una crescita tra le più alte ( 102 casi) in Lombardiache ha avuto 1012 casi in più in totale. Il triste dato è legato soprattutto ai focolai delle residenze per anziani e disabili. A Varese come a Laveno, a Lonate Pozzolo o a Cocquio Trevisago.

Così la città capoluogo ha conquistato il triste primato con 171 contagi , undici in più di ieri, mentre Busto Arsizio segue con 166 , due casi positivi in più. Sale sopra quota cento anche Gallarate che segue Saronno con 109 contagi ( erano 102 ieri mentre Gallarate era a 97 casi). A Laveno Mombello si registrano 76 casi, a Cocquio Treviso 75, a Tradate 53 entra a Lonate Pozzolo sono 20.

Anche il numero dei decessi registra un’impennata con 28 morti nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 212 il numero totale.

Una situazione delicata che va in controtendenza a una regione che oggi si presenta più fiduciosa verso il futuro, con una pressione inferiore sugli ospedali ( solo 49 nuovi ricevere contro 392 dimessi) e così anche meno posti occupati nelle terapie intensive (-21).

Il futuro passa ora dai test sierologici che Lombardia inizierà a fare dal 21 aprile a partire dalle categorie più delicate nelle zone che hanno sofferto di più e via via a tutti per permettere un rientro alla vita normale con indagini che dimostrino l’immunità.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 61.326 (+1.012)

ieri: 60.314 (+1.262)

l’altro ieri: 59.052 (+1.460)

– i decessi: 11.142 (+241)

ieri: 10.901 (+280)

l’altro ieri: 10.621 (+110)

– in terapia intensiva: 1.122 (-21)

ieri: 1.243 (-33)

l’altro ieri: 1.176 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 12.077 (+49)

ieri: 12.028 (+59)

l’altro ieri: 11.969 (-57)

– i tamponi effettuati: 214.870 (+3.778)

ieri: 211.092 (+5.260)

l’altro ieri: 205.832 (+9.530)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

VA: 1.813 (+102)

ieri: 1.711 (+48)

l’altro ieri: 1.663 (+30)

BG: 10.426 (+35)

ieri: 10.391 (+82)

l’altro ieri: 10.309 (+51)

BS: 11.093 (+35)

ieri: 10.968 (+100)

l’altro ieri: 10.868 (+269)

CO: 2.106 (+91)

ieri: 2.015 (+91)

l’altro ieri: 1.924 (+99)

CR: 5.172 (+227)

ieri: 4.945 (+224)

l’altro ieri: 4.721 (+63)

LC: 1.970 (+59)

ieri: 1.911 (+30)

l’altro ieri: 1.881 (+21)

LO: 2.569 (+10)

ieri: 2.559 (+16)

l’altro ieri: 2.543 (+71)

MB: 3.821 (+101)

ieri: 3.720 (+81)

l’altro ieri: 3.639 (+64)

MI: 14.350 (+189) di cui Milano citta’ 5.914 (+57)

ieri: 14.161 (+481) di cui Milano citta’ 5.857 (+296)

l’altro ieri: 13.680 (+412) di cui 5.561 a Milano citta’ (+193)

MN: 2.631 (+60)

ieri: 2.571 (+85)

l’altro ieri: 2.486 (+75)

PV: 3.246 (+53)

ieri: 3.193 (+60)

l’altro ieri: 3.133 (+84)

SO: 849 (+53)

ieri: 796 (+76)

l’altro ieri: 720 (+36)

e 1.280 in corso di verifica.