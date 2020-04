Covid-19, Alfieri: “Cassa depositi e prestiti libera 1,4 miliardi per gli enti locali”

“Arriva una buona notizia per Comuni e cittadini, la Cassa depositi e prestiti sblocca 1,4 miliardi di euro che gli enti locali potranno utilizzare per far fronte all’emergenza Coronavirus – dichiara il senatore del Partito Democratico, Alessandro Alfieri – Era una richiesta che arrivava da tanti sindaci anche della nostra provincia e che si era concretizzata con un mio ordine del giorno settimana scorsa”.

Prosegue il senatore: “Con il supporto di Governo e Anci abbiamo portato a casa il risultato. Dopo i buoni spesa, lo sblocco degli straordinari per la polizia locale e lo sblocco dell’avanzo di amministrazione, ecco un altro importante aiuto per i Comuni che libera risorse per dare sostegno ai cittadini penalizzati dal Corona Virus. Non basta certo, dobbiamo raddoppiare gli sforzi – conclude Alfieri – affinché nessuno rimanga da solo”.