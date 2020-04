“Il Covid ha vinto. La mia agenzia viaggi non riaprirà”

Buongiorno da Easy Ticket,

vorrei comunicarvi a malincuore la chiusura definitiva del mio negozio di Varese in viale Valganna a causa del COVID-19, non sono riuscita e non riuscirò a sostenere le spese, purtroppo la situazione non si risanerà in breve tempo e nel settore del turismo non sarà facile la ripresa.

È stata una scelta difficile, ma sono stata obbligata a prendere una decisione in brevissimo tempo.

Vorrei rassicurare tutti i miei clienti che hanno in questo momento un credito o sono in attesa di un rimborso, di non preoccuparsi che non appena la compagnia aerea ci rimborserà voi riceverete quanto vi spetta tramite bonifico, voucher da poter spendere con la compagnia stessa oppure con altri metodi di rimborso accordati.

Per qualsiasi informazione io sarò rintracciabile e disponibile non esitate a contattarmi.

Vorrei però ringraziare ogni singolo cliente ogni singolo momento passato con voi ed inoltre ringraziare il fatto che anche grazie a voi sono riuscita ad arrivare a 9 anni di attività, ed ora con molta rabbia mi ritrovo ad essere obbligata a chiudere.

Mi rimarrete sempre nel cuore .

Un forte abbraccio

Daniela