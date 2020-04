Il cuore grande degli “elefanti rosa” del rugby: confezionano 9mila mascherine e 2mila visiere

Duemila visiere protettive e novemila di mascherine, consegnate agli ospedali, alle case di riposo, ai soccorritori. Una bella e grande impresa collettiva, messa in piedi dai Rosafanti, la squadra di rugby di base a Cassano Magnago.

Sono un po’ una famiglia, i Rosafanti. E le “filiera” messa in piedi ha mobilitato tutto: giocatori, mogli e fidanzate, mamme, per confezionare i dispositivi di protezione. Stampanti 3D e macchine da cucire “della nonna”.

«Un nostro giocatore ha una azienda che aveva in magazzino il tessuto-non-tessuto: siamo riusciti a confezionare 9mila mascherine, donate alle forze dell’ordine: carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Gallarate, Cardano al Campo, Cassano Magnago , Venegono Inferiore e Superiore, Tradate, Castiglione Olona, oltre che alla ProCiv», spiegano i Rosafanti.

«Tramite Cristina Ferrazzi abbiamo poi scoperto di poter creare visiere di protezione». Detto fatto, via anche qui alla catena di montaggio: la stampa in 3D degli archetti ha coinvolto una dozzina di stampatori, il taglio dei fogli di pvc affidato ad altri.

«Ne abbiamo prodotte e distribuite duemila, consegnate in vari ospedali come Tradate, Busto, Gallarate, Somma, Varese e Cittiglio. Molte altre le abbiamo portate anche nelle Rsa». Tra queste anche alcune delle realtà dove più diffuso è il contagio, come la Menotti di Laveno Mombello, la Rsa di Lonate Pozzolo, l’istituto Don Gnocchi.

Anche qui, poi, i Rosafanti hanno curato la distribuzione, affidata ad un giocatore autorizzato a muoversi.