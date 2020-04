Dagli eventi alle mascherine: la Privitera di Tradate converte la produzione

Privitera, azienda leader in strutture adatte a qualsiasi tipo di evento, per rispondere all’appello della protezione civile ha convertito parte della sua produzione per realizzare mascherine in deroga per uso comune.

I primi 2.000 esemplari verranno donati alla parrocchia di Tradate che, insieme alla Caritas e all’Opera San Vincenzo, si farà carico di distribuirle a chi ne ha più bisogno.

Privitera nata 32 anni fa, tra i suoi clienti vanta grandi marchi della moda e imprese italiane, è diventata nel tempo un’importante realtà. Attualmente la sua offerta si è ampliata permettendole di diventare un vero e proprio general contractor cui le aziende, e i privati, si affidano completamente per eventi, esposizioni, feste di grande effetto e matrimoni.

Proprio in questi giorni avrebbe dovuto montare la sua greenhouse al Fuorisalone di Milano in Piazza Castello, con un allestimento speciale dedicato a “Madre Terra”.

Nell’attesa che la situazione sanitaria migliori e le attività riprendano regolarmente le mascherine prodotte da Privitera saranno in vendita da giovedì 16 aprile su www.priviteraeventi.com