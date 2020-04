Dalla formagella alle ghirlande, la Pasqua sulla pagina cultura di Luino

Sulla pagina Facebook “Ufficio Cultura Luino”, per l’ iniziativa #togethervscoronavirus, da questa settimana sono stati postati dei nuovi video con attività creative proposte dal Comune.

In occasione delle festività pasquali, l’educatrice Elisa di Pergioco ha realizzato un tutorial per le famiglie: i più piccoli potranno preparare con i loro genitori una bella ghirlanda pasquale di carta. Sempre per #attivitaricreativeinfamiglia anche Laura di Pergioco lunedì mattina spiegherà come realizzare, sempre in carta, Hoppity, l’amico di Bing.

Questi video con le educatrici sono di diversi argomenti, si rivolgono a bimbi e a ragazzi. Oltre alle attivita’ manuali ci sono anche iniziative per stimolare la fantasia come l’#inventastorie: seguendo i consigli delle educatrici, anche i bimbi, dopo aver inventato una favola la potranno poi inviare a cultura@comune.luino.va.it.

Altri post della pagina sono proposti in collaborazione con alcune associazioni del territorio, come AISU e Amici del Liceo.

Ogni mercoledì è previsto un momento in cui le educatrici leggeranno una storia: una bella proposta in collaborazione con Mondadori Bookstore e gli Amici del Liceo.

La domenica l’appuntamento al pomeriggio è con #lericettedeiragazzi: il giovane Paolo propone una ricetta settimanale dei luoghi in cui c’è il Coronavirus. Il tutorial dell’Apple Pie della scorsa settimana è dedicato agli Stati Uniti d’America e la “puntata” del giorno di Pasqua prevede le tapas dolci (Churros) quale omaggio alla Spagna.

Proseguono anche i post dedicati al territorio con filmati tratti dall’archivio dell’Istituto Luce Cinecittà che, come da accordi con il Mibact, ha permesso la visione di molti suoi video in periodo di emergenza sanitaria.

Inoltre, questa settimana la reginetta della tavola sarà la pregiata Dop, la Formaggella del Luinese. La proposta di una sfiziosa ricetta è di due nomi prestigiosi del giornalismo turistico italiano: le brave Maria Cristina Castellucci, giornalista e Susy Mezzanotte, fotografa.

Un’altra bella iniziativa è dedicata a #iluinesiillustri e il primo personaggio è Luigi Confalonieri, proprio per riconoscere al nostro nosocomio e a chi ci lavora la giusta importanza in un momento storico come quello attuale.

Prosegue anche per #museichiusimuseiaperti la proposta di poter meglio focalizzare l’attenzione sui pannelli presenti a Palazzo Verbania.

Molto successo è stato riscosso anche dai post musicali con Elena D’Angelo e Adele Cossi, si rinnova la proposta per gli artisti del territorio che fanno musica di segnalarci le loro iniziative.

Tutto questo ricordando anche di seguire la pagina Instagram Cultura_Luino per stare insieme #togethervscoronavirus #culturaincomune!