Dalla Protezione Civile Nazionale nessun rimborso per i 400 milioni spesi da Regione Lombardia

“Nel corso di una ultima call con la parte tecnica del Governo ci è stato detto, per bocca del capo Dipartimento Protezione Civile Angelo Borrelli, che non intendono rimborsare le spese di approvvigionamento delle apparecchiature medicali sostenute dalle Regioni. Per quanto riguarda Regione Lombardia si tratta di un’esposizione di circa 400 milioni”.

Lo ha detto l’assessoreregionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini intervenuto alla conferenza stampa convocata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Inizialmente – ha rimarcato Caparini – ci avevano indicato che la Protezione Civile si sarebbe fatta carico delle spese straordinarie con il fondo da 1 miliardo 650 milioni. Oggi è arrivata un’informazione totalmente diversa”.

“Se le regole si cambiano in corsa – ha proseguito – non possono valere retroattivamente: si tratta di una vera e propria mazzata per la nostra Regione, figurarsi per le altre”.

“Porremo la questione – ha concluso – domani in sede di conferenza Stato-Regioni”.