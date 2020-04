Dalla Regione altri 2 milioni alle comunità montane

“Il rilancio economico della Lombardia sarà garantito anche dalla qualità, dalla distintività e dalla sicurezza dei nostri prodotti agroalimentari. Per questo abbiamo deciso di destinare 2 milioni di euro alle comunità montane lombarde per progetti legati all’agricoltura”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, presentando la ripartizione dei contributi.

Puntiamo su comparto montagna

“Puntiamo molto su questo comparto anche in vista delle Olimpiadi del 2026 – ha aggiunto Rolfi – che coinvolgeranno le montagne lombarde”. “Dobbiamo proseguire – ha continuato – nella promozione del binomio agroalimentare-turismo e investire in infrastrutture e logistica per rendere questi luoghi sempre più fruibili”. “Nel 2019 – ha ricordato – abbiamo dato priorità agli insediamenti di montagna nella misura per giovani agricoltori. E abbiamo destinato 4,5 milioni di euro alle Comunità montane per sostegno all’agricoltura, abbiamo approvato le linee guida per assegnare le malghe alla gente di montagna e destinato 7,5 milioni per la filiera bosco legno e intendiamo proseguire in questa direzione”.

Pratica eroica

“L’agricoltura di montagna – ha sottolineato l’assessore – è una pratica eroica, che riesce a valorizzare la qualità delle nostre materie prime e che ha una forte valenza sociale e ambientale”. “Perché – ha concluso Rolfi – è un presidio contro lo spopolamento delle aree montane e contro il dissesto idrogeologico”.

I contributi per il Varesotto

Piambello 46.477,23 euro

Valli del Verbano 42.690,85 euro