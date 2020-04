Dermaclinique regala trattamenti rigeneranti per medici e infermieri

Indossano maschere e occhiali a stretto contatto con la pelle e ogni giorno, quando rientrano a casa, mostrano sul viso segni della fatica. Sono medici, infermieri e altri operatori degli ospedali, in prima linea contro il Covid-19.

A loro ha pensato Dermacilique, che ha messo a disposizione 2.500 trattamenti che potranno effettuare ad emergenza finita a Castano o in uno degli altri centri.

«L’iniziativa è partita dalla sede di Milano via Monte di Pietà, ad opera del nostro Presidente il Dr. Stefano Lenzi, rivolta a tutti gli Operatori Sanitari della Lombardia per poi estendersi in tutta Italia grazie ai nostri numerosi affiliati» spiegano da Dermaclinique.

«Stiamo affrontando una crisi sanitaria, e siamo costretti a stare a casa, ma c’è chi ogni giorno si sacrifica per noi rischiando la propria vita e non solo. Questo esercito di Operatori Sanitari si sta prendendo cura di noi e di migliaia di italiani, nulla potrà mai ringraziarli abbastanza, ma noi di Dermaclinique specializzati da sempre nel Benessere e Dimagrimento abbiamo deciso di ringraziarli personalmente presso i nostri centri tramite operatrici esperte e percorsi mirati al recupero delle forze mentali e fisiche spesi nell’amore verso il loro lavoro e verso noi italiani».