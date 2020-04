Didattica a distanza non solo per la scuola. L’Arona basket si allena a casa

Non solo per la scuola. Gli strumenti della la didattica a distanza sbarcano anche nel mondo della pallacanestro permettendo degli allenamenti di squadra “casalinghi”. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Federazione Italiana Basket ha deciso di concludere definitivamente tutti i campionati e le attività gestite dai Comitati Regionali per la stagione sportiva 2019/2020.

Arona Basket ha così deciso di proporre delle idee ai suoi giovani cestisti per tenersi in allenamento. Se l’unico modo per cercare di contrastare il virus è stare lontani, non resta che la condivisione “virtuale” e affrontare nuove sfide.

Allora è sufficiente un semplice secchio o cestino come canestro, una palla e l’allenamento è on line. I ragazzi potranno allenarsi e ricevere le correzioni dai loro coaches mantenendo un contatto con i loro amici e compagni di squadra. Un’idea molto apprezzata dai giovani Vichinghi che durante il loro primo video allenamento di giovedì 2 aprile hanno condiviso momenti di svago e divertimento anche se costretti tra le mura domestiche.