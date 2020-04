“Dietro agli occhialoni e alle tute ho trovato amore a volontà”

Riceviamo e pubblichiamo (la foto è d’archivio)

Caro Enrico Puricelli, sindaco di Samarate,

la Vita è strana, non ci conosciamo ancora; eppure il senso di gratitudine nei tuoi confronti come per Yuri della Protezione Civile; sono altissimi, per quello che, nei fatti; no a parole, avete fatto per la mia Famiglia; in un momento così difficile e delicato.

Siete stati sempre costantemente presenti e attivi e; soprattutto concreti…..Solo ieri, nel tornare a casa; mia moglie mi ha comunicato, che mentre ero nella fase più delicata di questa malattia; che mi ha attaccato in modo davvero feroce; anche lei, per fortuna in modo lieve; ha scoperto di essere positiva e, gestire entrambe le cose; ha significato passare davvero, dei momenti tosti…

Semplifico ancora, con un enorme GRAZIE!!

Colgo l’occasione, troppo ghiotta per non farlo; per ringraziare tutto ma proprio TUTTO il personale dei reparti Covid 1/2/3 dell’ospedale di Gallarate; per l’amorevole cura che si sono presi di me, come di tutti i pazienti in carico. Che ci fosse, un tale senso di umanità, di dolcezza, di amorevolezza nei confronti del prossimo; per me era fantasia.

Dal primo saluto delle 5 del mattino, alla sera alle 22; una costante doccia di attenzioni, che fanno enorme piacere quando si sta bene, figuriamoci laddove c’è sofferenza….Una moltitudine di persone, che Ama e fa del proprio lavoro una missione; con poche pochissime parole e tanti fatti…Mi sono sentito un bebè, in mezzo a una coppia di sposini….Ogni piccola segnalazione, anche la più banale….non era banalizzata…..un esercito di tanti eroi .

Non ne ho conosciuti, dietro questi occhialoni e queste tute; talvolta neppure il volto, eppure…..Amore a volontà.

Lo dico soprattutto alle Famiglie di malati, che si trovano ancora oggi ‘oltre quel vetro…..’, affinché possano avere un minimo sollievo; in momenti così difficili e bui. Purtroppo questa malattia realmente subdola, rende difficili anche le comunicazioni tra parenti e famiglie e; impossibili i contatti. È fisiologico, che l’ansia cresca! Spero giunga loro, un minimo di conforto, attraverso questa mia testimonianza.

Abbraccio tutte queste anime, di infermieri, medici e paramedci; e Dio voglia che a ‘Corona Virus’ terminato, non finiscano nell’ombra…..non sarebbe giusto; la sanità dovrebbe essere apolitica; e trovare, a prescindere dai colori di governo; un’unica ‘squadra’…..

Un ultimo pensiero, va’ a oggi; Pasqua.

Durante la parte ‘dura’ di questa mia esperienza, ho trovato nella Fede; la forza di andare….avanti; soprattutto nei momenti di dolore e di paura.

In ogni stanza che mi ha ospitato, era presente un crocefisso; e, appena entravo, lo cercavo….era il mio gancio, verso la speranza….non mi sono MAI sentito solo, MAI.

Ringrazio quanti AMICI e conoscenti, hanno urlato con estrema compostezza, preghiere per me e la mia Famiglia….vi ringrazio uno a uno…..da soli non ce l’avremmo mai fatta…..da soli non si è nessuno. (e non sono io a dirlo…..)

Ringrazio la mia Famiglia d’origine……con una sola parola: UNICA!

Abbraccio con infinito Amore, tutte quelle anime che; a prescindere dall’età, non ce l’hanno fatta. Ho senso di tristezza che mi assale, quando penso a loro e alle loro Famiglie; e mi sento privilegiato, per aver avuto la GRANDE fortuna; di poter….riabbracciare i miei cari…..Sono un uomo davvero fortunato!

Non per ultimo, ringrazio mio figlio ‘grande’; perché oltre al piccolo di 7 anni, c’è anche lui di 23; per come ha saputo reggere, con fermezza e pacatezza, una prova così delicata.

Mi scuso se sono andato a tratti lungo e, ritorno nelle ‘camere’ della riservatezza; è tempo di godere di una Pasqua, azzurra e limpida come non l’avevo vista mai!

Buona Vita a TUTTI,

Angelo