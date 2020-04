“Dietro una finta disponibilità, solo accuse strumentali e scorrette”

Pubblichiamo a risposta del capogruppo PD in consiglio comunale Luca Conte alla lettera del rappresentante della lista Orrigoni Luca Boldetti sull’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, che “non parla mai di Coronavirus”

Dietro l’apparente disponibilità della lettera pervenuta alla stampa a firma Luca Boldetti, non c’è chi non veda la stucchevole strumentalizzazione che qualcuno, all’opposizione, pone nuovamente in atto in un momento in cui, certamente, non ve ne sarebbe bisogno.

E’ sotto gli occhi di tutti, infatti, come l’Amministrazione Galimberti, la Giunta e tutta la macchina di Palazzo Estense abbia fatto del proprio meglio per reagire ad una emergenza sanitaria, sociale, economica senza precedenti. Anche a Varese.

A fronte di ciò, lo ricordiamo, dal consigliere della lista Orrigoni è venuta una sola ripetuta e certamente fuori luogo proposta: abolire il pagamento della sosta, come se portando i varesini gratis in centro città i problemi magicamente si risolvessero.

Ma vi è di più. Oggi il consigliere Boldetti rimprovera alla maggioranza di non aver portato in Consiglio Comunale o in Commissione attività produttive l’emergenza.

Tralasciando il fatto che l’approvazione del rendiconto è certamente propedeutica a qualunque scelta di bilancio o che abbiamo lanciato proprio qualche giorno or sono la richiesta affinché Ats relazioni al Consiglio comunale sulla situazione sanitaria, tale accusa testimonia solo una cosa: o vi è incomunicabilità all’interno della lista Orrigoni o vi è malafede.

Forse Boldetti non sa che la conferenza capigruppo ha in due sedute raccolto la disponibilità del Sindaco e con lui discusso lungamente dell’emergenza in corso, nonché licenziato l’ordine del giorno del Consiglio. Forse il consigliere, prima di accusare, dovrebbe parlare con il proprio Capogruppo, Valerio Vigoni che a quelle sedute partecipa e che anzi, ricordo bene, ha in entrambe le occasioni fornito un valido e competente contributo di idee.

Ancora più stucchevole poi l’accusa rivolta alla Commissione attività produttive che (lo so, sembra impossibile a leggere Boldetti) è presieduta, per altro con indipendenza e concretezza, proprio da un esponente della Lista Orrigoni, Rinaldo Ballerio.

Cosa rimane quindi delle accuse di Boldetti celate dietro ad una finta disponibilità? Una strumentale politica di cui non sentivamo proprio il bisogno.