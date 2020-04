I dimessi in Lombardia sono arrivati a 50mila, nel Varesotto ancora 51 casi in più

Il report di mercoledì 29 aprile segna una cresciuta dei tamponi effettuati in tutta la Regione e dunque una nuova crescita anche dei numeri del Varesotto: sono 51 i nuovi casi positivi per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.619. Il numero dei morti è salito di 10 in un giorno ed è ormai arrivato a 347. (Foto: Asst Sette Laghi)

In tutta la Lombardia oggi si contano 786 tamponi positivi in più (75.134 in totale). Nelle ultime 24 ore sono 104 le persone che hanno perso la vita. In totale i lombardi deceduti e ai quali era stato fatto un tampone sono 13.679.

Diminuiscono ancora i posti letto di terapia intensiva occupati, sono 21 in meno rispetto a ieri (634 in totale). Mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 7.120 (-160). I dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 864 (in tutto 50.347).

I dati comunicati oggi sono i risultati di 14.472 tamponi effettuati (sono 365.895 dall’inizio).

I 20 comuni del Varesotto più colpiti

Busto Arsizio 269 +5

Varese 256 +13

Saronno 160 +4

Gallarate 153 +3

Laveno-Mombello 118 +1

Cocquio-Trevisago 117 +1

Malnate 107 +4

Caronno Pertusella 79 +1

Somma Lombardo 77 +0

Castellanza 68 +1

Tradate 62 +0

Gorla Minore 59 +0

Cassano Magnago 51 +0

Lonate Pozzolo 43 +0

Olgiate Olona 36 +0

Cardano Al Campo 32 +1

Origgio 32 +0

Gavirate 31 +8

Vergiate 29 +0

Ferno 26 +0

I dati nelle province lombarde