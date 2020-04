Il documento di Regione Lombardia sulle riaperture è una fake news

Da qualche giorno circola sulle chat di whatsapp della provincia di Varese e non solo una bozza di testo di Regione Lombardia nella quale sono riportate ipotetiche date di riapertura delle attività e degli uffici pubblici lombardi. Naturalmente, anche questa volta, si tratta di una fake news. A svelare la bufala anche alcuni errori grossolani che, forse, l’autore ha voluto inserire proprio per farla smascherare. Al punto 4 si cita la data del 31 giugno (che non esiste) e si parla di ingressi scoglionati (anzichè scaglionati).

L’invito, naturalmente è a non diffonderla ulteriormente anche per non creare frustrazioni e false aspettative. La Regione, insieme al governo centrale e alla commissione creata ad hoc, sta ancora valutando le possbili date per un lento ritorno alla normalità ma nulla è stato ancora deciso.