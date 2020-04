Duemila mascherine per i marnatesi e raccolta del verde porta a porta

Arrivano buone e cattive notizie per il paese: i positivi al coronavirus sono scesi, da 10 a 9 così come le persone sottoposte ad isolamento che da 24 passano a 21. Un bilancio macchiato dal primo decesso, comunicato oggi dal sindaco Galli, che però non ferma i piccoli passi verso la ripresa.

Nel frattempo l’amministrazione comunale si è attivata per stare al passo con le istanze presentate dai cittadini. Dopo che il gruppo di minoranza Per Marnate aveva iniziato a distribuire delle mascherine, Elisabetta Galli e colleghi annunciano come il comune ne abbia ricevute 2050 (il comunicato di Per Marnate le quantificava sulle 1850, ben 300 in meno) da Regione Lombardia e si stia prodigando per incrementarne la fornitura con donazioni da parte di privati e di società (Terzi Industrie spa per esempio, sempre coinvolta da Per Marnate).

Ma non solo: «Le mascherine andranno in consegna a domicilio, grazie al prezioso contributo della Protezione Civile e dei volontari comunali, unitamente ad un kit di sacchi viola per la raccolta del rifiuto secco così da consentire ai cittadini di sopperire provvisoriamente al ritardo nell’utilizzo dei distributori di sacchetti che entreranno in funzione dopo il 20 aprile 2020 e di evitare di uscire di casa per doversi approvvigionare».

La questione rifiuti non è secondaria, visto che molti marnatesi avevano espresso perplessità sulle modalità di trattamento della frazione verde. Il comune risponde con l’attivazione di un servizio di raccolta porta a porta e una tantum, per far fronte a coloro che ne prenoteranno il ritiro chiamando il numero verde di Econord: «Non intende – si precisa nel comunicato – essere risolutivo di un problema che può senz’altro essere rinviato ad emergenza terminata, ma solo un significativo omaggio compensativo per la mancata, obbligata dalle gravi circostanze, fruizione del Centro di Raccolta dei rifiuti».

Già attivi da una settimana invece l’assegnazione e la consegna dei buoni spesa, invitando «chi ancora non lo avesse fatto, e si trovasse nella condizione di poterne usufruire per necessità economica anche temporanea derivante dall’emergenza Covid 19, a scaricare e compilare la domanda dal sito www.comune.marnate.va.it oppure potrà rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali».