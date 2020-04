Elicotteri Leonardo in volo da Cascina Costa con aiuti sanitari per Umbria e Molise

Due elicotteri Leonardo, un AW139 e un AW189, in questi giorni sono decollati dalla sede di Cascina Costa per portare materiale sanitario alla Protezione civile dell’Umbria (l’AW139) e a quella del Molise (l’AW189). In particolare i due elicotteri, dopo aver caricato a Malpensa il materiale sanitario, tra cui mascherine, ventilatori, camici e tamponi, hanno percorso il loro viaggio rispettivamente fino a Foligno in provincia di Perugia e a Boiano in provincia di Campobasso, dove ad attenderli c’erano i responsabili della protezione civile regionale.

Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Protezione civile, si inserisce tra le attività solidali di Leonardo in supporto all’emergenza da Covid-19. L’azienda attraverso l’utilizzo di due aerei da trasporto della Divisione delivoli, un C-27J ed un ATR 72, destinati a clienti internazionali che hanno avallato l’iniziativa, ha effettuato con propri equipaggi e a supporto della Protezione civile, una serie di voli-navetta tra scali italiani e dove è stato richiesto dall’emergenza anche tra scali internazionali, per assicurare il trasporto di materiale medico, garantendo in tal modo autonomia e flessibilità operativa e significative capacità di carico.

Nella divisione aerostrutture, presso il sito produttivo di Grottaglie, Leonardo attraverso l’utilizzo della tecnologia additive manufacturing (3D printing), ha già lanciato la produzione di un primo lotto di valvole per supportare l’iniziativa della società Isinnova di Brescia che ha sviluppato il progetto di valvole in materiale plastico che consentono di modificare un particolare modello di maschere subacquee e trasformarle in respiratori per terapie sub-intensive. La medesima produzione è attivata presso il sito della divisione elettronica di La Spezia.