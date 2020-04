Come eliminare gli insetti in casa in maniera intelligente

Con l’arrivo della bella stagione, purtroppo, arrivano anche gli insetti che possono entrare all’interno del nostro amore domestiche e creare un problema non indifferente di infestazione. Potrà trattarsi di insetti quali zanzare, mosche, blatte, formiche, termiti, cimici dei letti e così via.

Vediamo quindi alcune soluzioni che possono tornarvi utili liberarvi di una volta per tutte degli insetti più fastidiosi e insalubri.

L’importanza della pulizia e dell’areazione

In pochi ci pensano ma gli insetti sono attirati negli ambienti dove regna lo sporco. Infatti, se avete ha una cucina sporca piena di grasso e residui di cibo, dovrete combattere quotidianamente con insetti quali mostre, blatte e formiche. Fate quindi più attenzione alla pulizia e ricordate che dovete creare un ambiente poco favorevole allo sviluppo degli insetti. Per farlo bisogna anche far circolare l’aria aprendo la finestra poiché gli insetti amano l’umidità e il calore.

Il dissuasore a ultrasuoni contro tutti gli insetti

Il metodo più efficiente, e allo stesso tempo, sicuro che ci sia per liberarvi degli insetti è il dissuasore a ultrasuoni che non vi espone a rischi per la salute. Potrete tranquillamente stare nel vostro ambiente domestico e respirare a pieni polmoni l’aria fresca che entra dalla finestra aperta, oppure stare anche all’esterno, senza il timore di esser invasi da zanzare e altri insetti che vengono tenuti lontani dagli ultrasuoni di Pest Away che voi non sentite nemmeno.

Si tratta di una soluzione davvero valida perché agisce contemporaneamente contro tutti gli insetti, senza dover perdere tempo a stabilire con la quale infestante avete a che fare e individuare il metodo più efficace.

I lavaggi ad alta temperatura

Nel momento in cui siete alla ricerca di sistemi per eliminare gli insetti in casa, sfruttate la lavatrice. Questo elettrodomestico è perfetto lavare tutto quello che intestato dagli insetti come pulci, cimici dei letti, zecche, acari, pidocchi e così via. Impostate un programma ad alta temperatura, 90° C, per eliminare non solo gli insetti adulti ma anche le uova che spesso sono le responsabili delle fastidiose recidive. Lavate frequentemente tutte le parti che sono a contatto con gli animali domestici che spesso fanno da vettore agli infestanti. Usate anche un additivo disinfettante o il semplice aceto bianco.

Tanti insetticidi naturali da provare

Ci sono moltissimi insetticidi a provare per la disinfestazione, preferendo quelli biologici che non danno problemi ad altri abitanti della casa come cani, gatti, conigli, criceti, uccellini etc. Per esempio, gli essenziali delle piante come quello di tea tree oppure di Neem sono considerati i più validi in assoluto perché hanno un odore sgradevole per la maggior parte degli insetti.

Un altro insetticida di origine naturale è la terra di diatomee, nota anche con il di farina fossile. Sistemate questa polvere dietro e sotto i mobili della cucina, sui davanzali e lungo tutto il perimetro della casa per impedire l’ingresso di fastidiosi infestanti che poi sono molto difficili da mandare via.