Emergenza coronavirus, Actionaid ed Eos al fianco delle donne vittime di violenza

In questo tempo sospeso, in cui l’intera collettività è stata messa a dura prova, ancora più drammatica è la condizione delle donne maltrattate, costrette in casa a convivere con partner violenti.

A sottolineare ancora una volta questa emergenza nell’emergenza è il Centro di Ascolto Eos di Varese: «Nonostante la registrazione di un forte calo di richiesta di aiuto, dovuto alla presenza in casa del maltrattante, tutti i centri antiviolenza hanno continuato a sostenere e ascoltare le donne grazie all’impegno continuo delle operatrici di accoglienza , delle avvocate e delle psicologhe. In rispetto alle normative vigenti, i contatti si sono mantenuti attraverso il telefono, le video chiamate, le mail o Whatsapp – spiega la presidente Olivia Ghelfi – Il martellante appello del divieto assoluto di uscire di casa sta comportando per molte di loro, un regredire nel percorso di fuoriuscita dalla violenza , mettendone a repentaglio non solo il buon esito, ma anche la vita stessa delle donne assistite, costrette a tornare sui loro passi o a non avere un luogo più sicuro dove stare. Non trascurabili, inoltre, le già precarie condizioni economiche di alcune donne che, perdendo la possibilità di lavorare, si sono ritrovate in una condizione di totale assoggettamento e ricatto da parte del partner abusante».

Alla luce di questo grave scenario, Actionaid ha scelto di attivare un programma emergenziale a favore dei centri antiviolenza, erogando un fondo destinato all’emergenza in atto. Eos, storico centro varesino di ascolto e accompagnamento per donne maltrattate, ha aderito al Progetto Actionaid “Realizza il cambiamento”, beneficiando in breve tempo del fondo di 3.000 euro.

«Attraverso tale donazione, il nostro centro ha attivato, per dieci donne, buoni spesa del valore di trecento euro ciascuno da utilizzare in diversi supermercati della provincia. Grazie alla sensibilità e allo spirito solidale di Actionaid, da sempre in prima linea per garantire alle donne una vita libera dalla violenza, Eos ha avuto la possibilità di continuare ad affiancare le donne in questo momento di forte impasse economico e sociale».