Entrare negli USA tramite ESTA: la situazione attuale

Il protocollo ESTA, ovvero la procedura elettronica per entrare negli USA senza visto d’ingresso, riservata attualmente dal Governo degli Stati Uniti ad appena 38 paesi del mondo, ha da poco oltrepassato la soglia dei dieci anni di vita, essendo nato nel 2009. Ma questo secondo decennio si è aperto con delle inattese difficoltà che hanno portato, di fatto, a uno stop per quasi tutti i paesi affiliati al programma. Italia compresa.

Viaggiare negli USA: quale futuro dopo l’emergenza sanitaria?

Inutile nasconderlo: l’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo ha posto un argine quasi totale all’approdo degli stranieri negli USA. Il che si è riflettuto anche sulle canoniche richieste di ingresso nella federazione, dal classico visto all’ESTA per i cittadini dei paesi che hanno facoltà di chiederlo. Il blocco dei voli da e per l’Europa è ormai pronto a essere rinnovato (l’attuale scadenza è per la metà di aprile), e d’altronde con la pandemia in piena esplosione negli USA saranno sicuramente pochi i cittadini UE desiderosi di viaggiare da una parte all’altra dell’Atlantico. Insomma, dopo decenni di (relativa) apertura, soprattutto nei confronti degli alleati europei, per la prima volta gli Stati Uniti sperimentano la chiusura e la totale autarchia, pur consci del fatto che tale provvedimento non potrà che avere i caratteri dell’eccezionalità, e che al più presto – vale a dire non appena la pandemia sarà nuovamente sotto controllo – si renderà necessario riprendere i collegamenti interrotti.

Dunque, per tutti coloro che avevano deciso di mettere in programma un viaggio – magari il primo – negli USA entro il 2020, l’appuntamento è solo rimandato, ci si augura non più in là di qualche mese. Una disdetta da un certo punto, ma anche l’occasione, soprattutto per gli italiani e per i cittadini dell’Unione Europea in generale, per approfondire l’argomento ESTA, fare un recap approfondito di diritti e doveri che tale programma comporta e operare uno screening più attento di quelle agenzie che assicurano un adeguato supporto nella compilazione delle richieste, garantendo al tempo stesso metodi di pagamento sicuri e un’attenta revisione delle domande scritte.

Il sistema ESTA è stato sospeso?

La domanda che le migliaia di aspiranti visitatori degli USA si stanno ponendo in queste settimane è sempre la stessa: la procedura per ottenere l’ESTA è stata sospesa a tempo indeterminato? La risposta, in teoria, è no, nel senso che dal punto di vista strettamente formale non è stata comunicata alcuna sospensione. Lo stesso sito Internet del Governo Americano non fa alcuna menzione di provvedimenti in tal senso, limitandosi a ricordare come al momento sia sospeso l’ingresso negli Stati Uniti (con l’eccezione di coloro che vi risiedono legalmente) di cittadini appartenenti all’area Schengen: si tratta pertanto di un provvedimento che riguarda la totalità degli individui che intendono recarsi negli USA, e non specificamente dedicato a coloro che intendono avvalersi del programma ESTA. Il quale, giova ricordarlo, ha una durata di due anni, dunque auspicabilmente ben superiore a quella attribuita all’aspettativa di vita del virus COVID-19.

In altre parole: i più previdenti possono già da ora iniziare la procedura per avviare il loro Visa Waiver Program, in previsione di un allentamento, se non di una totale cancellazione, delle attuali restrizioni. Le quali, d’altro canto, significherebbero la fine dell’emergenza sanitaria, quantomeno in America e in Europa, e un passo cruciale verso un definitivo ritorno alla normalità.

Programmare un viaggio negli Stati Uniti ora

Da queste considerazioni scaturisce un’ulteriore domanda: è opportuno programmare, anche sul lungo periodo, un viaggio negli Stati Uniti già da ora, a scopo turistico o di altro tipo? La risposta è quantomeno complessa, e necessita di alcuni distinguo. La chiave, ovviamente, risiede nella giusta definizione dell’espressione “lungo periodo”.

Secondo le più autorevoli fonti di informazione, a partire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, un viaggio transoceanico dall’Europa agli USA tornerà a conseguire degli adeguati livelli di sicurezza dal punto di vista sanitario non prima dell’estate, forse addirittura nei mesi immediatamente successivi. Questo non significa che non si possa procedere già da ora a effettuare i primi preparativi per programmare il viaggio, nell’attesa di disporre di parametri più precisi per decidere le date esatte. E partire dall’adesione al programma ESTA, naturalmente dopo aver verificato di possedere tutti i requisiti necessari, potrebbe essere un primo passo. In ogni caso, per i neofiti di tale pratica, si consiglia di farsi accompagnare lungo la procedura da agenzie di esperti del settore.