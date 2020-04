Ferno e Lonate Pozzolo, quindici sanzioni tra Pasqua e Pasquetta

Una quindicina di sanzioni per violazione delle disposizioni “Io resto a casa” a fronte di una quarantina di controlli tra Pasqua e Pasquetta. E’ questo il bilancio dell’attività di prevenzione e controllo svolta sul territorio dell’Unione di Ferno e Lonate Pozzolo dalle forze di Polizia Locale.

“Si è trattato per lo più di sanzioni dovute ad autocertificazioni non motivate – spiega dal Comando di Polizia Locale il Comandante Emanuele Mattei, che ha voluto ringraziare “tutti gli agenti che hanno lavorato incessantemente nei due giorni di festa, andando oltre il proprio orario di lavoro, per soddisfare le numerose richieste di intervento giunte in sede e per garantire il controllo del territorio”.

L’attività di prevenzione anti-grigliate, dunque, ha certamente funzionato “ma in questo senso altrettanto preziosa – prosegue Mattei – è stata la collaborazione dei cittadini che, nella stragrande maggioranza dei casi, mostrando un forte senso civico e di responsabilità, si sono attenuti alle regole anti Covid”.

I controlli, naturalmente, proseguiranno anche nei prossimi giorni che saranno fondamentali per arginare definitivamente la diffusione del contagio.

“Non è questo il momento di abbassare la guardia – aggiunge il Sindaco di Ferno Filippo Gesualdi nella sua veste di Assessore alla Sicurezza dell’Unione che rivolge alle forze di Polizia Locale un sentito ringraziamento – il vostro apporto è stato fondamentale sin dall’inizio di questa emergenza e tanto più in questi due giorni di festa che avrebbero potuto pregiudicare tutto il lavoro di prevenzione anti-contagio, ma anche tutti gli sforzi di quei cittadini che da oltre un mese sono chiusi in casa nel rispetto rigoroso delle regole”.

Il Sindaco ha voluto, quindi, soffermarsi sull’importanza del lavoro svolto dagli agenti di Polizia Locale in questo periodo ed in particolare nei giorni di festa, tornando anche sullo scambio di battute tra il Comandante e il Sindaco di Lonate Pozzolo a proposito del colorito post pubblicato su facebook dallo stesso Comandante Mattei per invitare i cittadini ad un comportamento virtuoso durante le feste pasquali. “I toni utilizzati non erano certo quelli canonici di una comunicazione istituzionale, ma li leggo come un invito pressante ai cittadini dettato dalla forte preoccupazione a far rispettare le regole da parte di un comandante che vede le sue forze impegnate sul territorio, con turni massacranti e con sacrifici anche a rischio della propria salute, a fronte di una situazione allarmante nella crescita dei contagi e di una parte di popolazione non sempre puntigliosa nel rispetto delle regole. Per il resto, personalmente non sono solito affrontare questioni istituzionali sui social. Ritengo che un sindaco debba muoversi nelle sedi opportune per non lasciare spazio a commenti che possano degenerare”.

Intanto, a Ferno oggi l’Ats oggi ha comunicato al Sindaco un nuovo caso di Coronavirus. A questa persona il Primo Cittadino e l’Amministrazione Comunale tutta formulano gli auguri di una pronta guarigione. Naturalmente tutti i protocolli sanitari sono già stati attivati.

Dall’inizio dell’emergenza a Ferno ci sono stati venti casi di persone risultate positive ai test Covid-19, tra cui tre pazienti dimessi (ancora positivi al test) e tre persone che purtroppo non ce l’hanno fatta.