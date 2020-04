Festa di liberazione, i Giovani Democratici organizzano la videoconferenza online

La Festa della Liberazione non si ferma nonostante il lockdown. I Giovani Democratici di Varese Città terranno infatti nella giornata di domani, 25 aprile, alle ore 18, una videoconferenza online sulla propria pagina Facebook con il sindaco di Varese Davide Galimberti, la presidente dell’ANPI Provincia di Varese Ester De Tomasi e lo storico Robertino Ghiringhelli.

Il tema della diretta sarà il valore della Festa della Liberazione nella società di oggi, 75 anni dopo, e soprattutto durante tempi straordinari come quelli che stiamo vivendo in questi giorni.

A moderare l’evento saranno il giovane consigliere comunale del Partito Democratico Giacomo Fisco e il segretario varesino dei Giovani Democratici Michelangelo Moffa, quest’ultimo dichiara: «vogliamo fornire, soprattutto ai nostri coetanei, delle nuove chiavi di lettura sul valore del 25 Aprile anche nel mondo di oggi, fatto di comunicazioni rapidissime e disintermediazione – e aggiunge – pensiamo che l’antifascismo sia un valore ancora attualissimo perché le tentazioni autoritarie sono sempre in agguato, specialmente nei momenti di insicurezza e paura collettiva».

«Abbiamo voluto dare il nostro contributo per riuscire a celebrare questa importantissima ricorrenza nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid19; Crediamo infatti che i valori del 25 aprile non debbano essere nascosti in questo momento difficile, ma anzi debbano essere rilanciati anche attraverso i nuovi canali di comunicazione e informazione, come appunto i social» dichiara invece Fisco.

Nella giornata di oggi uscirà inoltre il podcast (trasmissione radio online) dei Giovani Democratici Varesini diffuso sulla celebre piattaforma per musica e audio “Spotify”. Prenderà il nome di “Galline Dormienti- risvegliamo il pollaio” e la prima puntata sarà dedicata proprio alla Festa della Liberazione.