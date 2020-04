Fiocco azzurro in casa Damonte, il pallanuotista festeggia l’arrivo del piccolo Michele

Fiocco azzurro in casa Damonte. L’attaccante, classe 1992, della Bpm Sport Management Pallanuoto Busto ha annunciato su Facebook la buona novella della nascita del piccolo Michele. Luca Damonte è arrivato a Busto Arsizio nel 2018 per giocare coi mastini della Sport Management, prima giocava a Savona per la Rari Nantes Savona (Leggi su Ivg.it).