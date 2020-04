Focris, il sindaco Fagioli: “Non è il caso di mettere alla gogna una struttura seria”

Intervento a tutto tondo del sindaco di Saronno Alessandro Fagioli in diretta sulla radio comunitaria saronnese Radio Orizzonti.

Per quanto riguarda la situazione della casa di riposo intercomunale FOCRIS, Fagioli ha incontrato i vertici della Rsa, il direttore generale Fausto Forti e il presidente Daniele Etro.

Al sindaco è stata consegnata una relazione, che dovrà essere integrata, con i dati disponibili al 23 aprile: «Dalla struttura le informazioni sono sempre state date, ai parenti degli ospiti come alle istituzioni – spiega il primo cittadino saronnese -. Ad oggi, da metà febbraio, da quello che mi hanno messo nero su bianco risultano 3 decessi da Covid e 4 con sospetti, persone a cui non è stato fatto il tampone, più altre 15 persone scomparse per cause non riconducibili al virus. Ci sono anche 8 persone guarite da sintomi sospetti. Ho chiesto un’integrazione della relazione per chiarire cosa è stato messo in campo per fronteggiare l’emergenza nei dettagli. Anche in relazione al “virusotto” mi assicurano che è stato fatto stando attenti alle distanze e con personale volontario impiegato nella sala comune. Il contagio gira e c’è da stare attenti, ma non è il caso di mettere alla gogna una struttura che lavora in maniera seria».