Fondazione Bellora: “Undici decessi, usate tutte le precauzioni”

Istanza di rettifica ex art 8 Legge Stampa n. 47/1948 su articolo dal titolo “Alla Bellora 35 ospiti deceduti senza tampone e molti dipendenti con febbre”

Con riferimento all’articolo “Alla Bellora 35 ospiti deceduti senza tampone e molti dipendenti con febbre”, pubblicato da varesenews.it il 24.04.2020, la Fondazione Bellora ONLUS reclama chiarezza e verità. Nella RSA Bellora di Gallarate, dall’inizio dell’epidemia da COVID 19, non sono deceduti 35 ospiti. Il numero dei decessi, ben più contenuto, presenta solo 11 casi con parziale sintomatologia della malattia ma ciò senza riscontro con tampone rino-faringeo poiché solo in data 24.04.2020 l’ATS Insubria ha fornito i relativi kit per gli ospiti ricoverati.

A partire dal 24.02.2020 la RSA Bellora aveva tempestivamente adottato le misure di limitazione di accesso a terzi nella struttura e al personale operante erano stati forniti guanti, mascherine chirurgiche e camici mono uso, oltre una dotazione personale di gel disinfettante da 500ml, ed erano stati somministrati corsi sulle condotte di prevenzione del contagio. In ogni medicheria di struttura erano e sono regolarmente disponibili tutti i DPI per il personale. Tutto è noto all’ATS Insubria a cui è stato dato puntuale riscontro anche sulle segnalazioni pervenute dall’OS SHC.

Nessuno degli operatori sanitari della RSA assente nel periodo dal 24.02 ha fatto pervenire comunicazione di malattia dovuta a COVID 19. Il tampone rino-faringeo effettuato sul personale rientrato in servizio dopo la malattia ha dato esito negativo. La rappresentanza di base SHC conta nella RSA Bellora solo 3 iscritti e nessuno in servizio con sintomi da virus. Infine, in data 24.02.2020 il Sindaco di Gallarate aveva interloquito con tutte e tre le RSA presenti sul Comune ed era stato concordato un programma di prevenzione e controllo del contagio da COVID 19 che poi è stato monitorato fattivamente e con spirito di collaborazione dall’Amministrazione comunale. Il Sindaco si è attivato di persona nella consegna della mascherine e non ha mancato di offrire il suo personale aiuto alle strutture».