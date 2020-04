Fondazione Molina: “Non ci sono dimissioni del direttore sanitario”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Fondazione Molina in merito alla notizia delle indagini della guardia di finanza e alla posizione della dirigenza della struttura:

Leggiamo l’articolo apparso oggi sulla stampa locale dal titolo “La Procura apre un’inchiesta e sul Molina indaga la GdF – caso RSA: Acquisiti documenti. Dimissioni del direttore sanitario”. È corretto riferire, come abbiamo già fatto ieri con un comunicato, che è iniziata lunedì una ispezione della Guardia di Finanza di Varese presso il nostro istituto.

Tale ispezione ci risulta essere la prima di una serie che andrà ad acquisire, anche presso altre strutture RSA ed RSD della provincia, dati sulla gestione della emergenza Coronavirus e sulla situazione attuale degli Ospiti e degli operatori.

La Fondazione Molina, struttura di ragguardevoli dimensioni basata a Varese è stata la prima ad essere visitata.

Per quanto concerne il Direttore Sanitario informiamo che il dott. Giuseppe Ferrari è il Direttore Sanitario della struttura.

Egli è momentaneamente assente e, in sua assenza, avevamo nominato come facente funzione il dott. Edoardo Paganini, nostro consulente. Egli, per motivi personali, ha preferito dimettersi da tale incarico, tornando ad occuparsi a tempo pieno del reparto dedicato ai casi accertati di Covid.

Non corrisponde quindi al vero che il Direttore Sanitario della struttura si sia dimesso.

Nel frattempo la AST Insubria ci ha garantito la fornitura in tempi rapidi di un congruo numero di tamponi per la verifica di eventuali contagi tra il personale asintomatico.

Testimoniamo qui il nostro apprezzamento per i nostri operatori, che stanno dando prova di dedizione al lavoro e di fedeltà all’impegno di assistere i nostri ospiti, al di sopra di ogni interesse personale.

Stiamo raccogliendo da parte dei parenti degli Ospiti molti apprezzamenti, per iscritto ed a voce, sull’operato dei nostri collaboratori, con continue generose piccole e grandi donazioni, che ci aiutano a superare momenti difficili.

Esistono anche parenti non soddisfatti di quanto stiamo facendo, ma questo è retaggio antico, amplificato in questi momenti di tensione.