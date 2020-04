Il food delivery per fare ripartire bar e ristoranti, corsi online gratuiti di Confcommercio

Marketing, Excel e smart working riproposti a grande richiesta e Linkedin portato al secondo step. Ma soprattutto il food delivery come strumento “antivirus”, per bar e ristoranti, da utilizzare subito. Proseguono anche settimana prossima i corsi di formazione online gratuiti offerti ai propri associati da Uniascom Varese e dalle cinque Ascom Territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno).

Per i primi otto giorni di videolezioni “live” sono state oltre 3.200 le iscrizioni. Un eccellente riscontro che ha spinto Confcommercio provincia di Varese a proseguire con l’iniziativa, dando l’opportunità di seguire i corsi che nelle prime sessioni hanno registrato il “tutto esaurito”, andando ad approfondire gli argomenti già toccati e introducendone altri (il delivery), strettamente collegati alla necessità di ampliare e aggiornare il modo di stare sul mercato, per fare fronte alle conseguenze causate dalle limitazioni imposte dalle disposizioni del Governo. ConfcommercioCè.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

I corsi proposti sono gratuiti previa iscrizione per tutti gli associati, datori di lavoro e loro collaboratori e dipendenti, ai quali sarà inviato un link per accedere direttamente alle lezioni. Ai corsi possono partecipare anche i non soci: in questo caso iscrizioni e accessi avvengono attraverso i siti di Uniascom e delle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno).

Iscrizioni per i soci attraverso la newsletter rispondendo al messaggio che sarà inviato, mentre i non soci troveranno tutte le indicazioni sui siti delle cinque Ascom (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino) e su quello di Uniascom Varese. Questo per tutti, associati e non associati, il link di riferimento è questo.

I CORSI IN PROGRAMMA SETTIMANA PROSSIMA

Utilizzo dei sistemi di videoconferenza, approfondimento sugli strumenti utili al telelavoro. Questo corso è pensato per rispondere alle esigenze pratiche di chi si è trovato ad affrontare una situazione di telelavoro improvvisa, non padroneggiando al meglio gli strumenti atti a rendere il lavoro da casa più fluido e flessibile.

LUNEDI’ 20 APRILE (ore 9-13). Qui il link per iscriversi

Principi di marketing. Un percorso a 360 gradi sulla storia, tecniche e segreti per il vero marketing aziendale. Un corso dinamico, stimolante e interattivo per approfondire in aula la disciplina fondamentale di ogni attività di successo.

LUNEDI’ 20 APRILE parte uno (ore 15-17).

LUNEDI’ 27 APRILE parte due (ore 15-17). Qui il link per iscriversi

Corso base di Excel. Per un approccio più sicuro e produttivo al foglio di calcolo. Durata otto ore, suddivise in due giornate.

MARTEDI’ 21 APRILE (ORE 9-13).

MERCOLEDI’ 22 APRILE (ORE 9-13). Qui il link per iscriversi

Introduzione all’uso di Linkedin (per aziende B2B). Cercare clienti, farsi trovare, creare rapporti di fiducia, vendere.

MARTEDI’ 21 APRILE (ore 15-17). Qui il link per iscriversi

Bar, ristoranti e food delivery: comunicare meglio e vendere di più. Dieci azioni di web marketing per il commercio nei giorni del Coronavirus, per chi consegna a domicilio e chi si prepara a riaprire al pubblico.

GIOVEDI’ 23 APRILE (ore 15-17). Qui il link per iscriversi

Gestione del cambiamento: dall’ufficio allo smart working. Self-Assessment on-line che andranno a rilevare quanta “fiducia” e “interazione” è presente all’interno del proprio team. Ognuno avrà il suo risultato e potrà fare le proprie riflessioni su come queste impattano nello smart working.

VENERDI’ 24 APRILE (ore 9-13). Qui il link per iscriversi