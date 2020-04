Forza Italia Varese lancia una raccolta fondi in aiuto a chi lotta contro il Coronavirus

Un conto corrente per una raccolta fondi destinata all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) per i medici di assistenza primaria della provincia di Varese: ecco l’iniziativa messa in campo dal coordinamento provinciale di Forza Italia Varese in questo momento di grande emergenza sanitaria per la Lombardia e per l’Italia.

“Si è deciso per un’azione concreta che possa essere di aiuto pratico ed immediato per i nostri medici del territorio, ovvero il primo baluardo contro il covid-19 e, per questo, anche i maggiormente esposti a possibili contagi – spiegano gli organizzatori del partito – . Siamo certi che la generosità dei cittadini della nostra provincia sarà confermata anche questa volta e sarà nostra cura documentare in modo trasparente l’uso della somma raccolta volta all’acquisto di materiale indispensabile per l’azione dei sanitari sul territorio, che avverrà tramite la Direzione di Ats Insubria.”

Per chi volesse sostenere l’iniziativa potrà farlo attraverso una donazione IBAN IT 13 J 0311110810000000001917 “causale Covid 19”.