Frontalieri: estese le indennità alle categorie senza strumenti di sostegno

Notizie positive per i lavoratori frontalieri, in particolare quelli che appartengono a categorie senza strumenti di sostegno in Svizzera e che, quindi, sono tra i più colpiti dalle conseguenze delle chiusure e delle restrizioni dovute all’epidemia di Covid-19.

Quest’oggi a Roma è stato infatti approvato l’ordine del giorno firmato dal senatore varesino Alessandro Alfieri (Partito Democratico), nel quale è prevista l’estensione delle indennità di malattia e di disoccupazione e del congedo parentale anche a quei frontalieri che ne sono sprovvisti. «Misure – spiega Alfieri – che saranno inserite nel decreto economico che il Governo emanerà nel mese di aprile; confido che possano essere un aiuto concreto per molte famiglie».