Come funziona l’hospice per cure palliative e terapia del dolore

Hospice è un termine inglese che deriva dal latino “hospitium” e significa “ospitalità. Si riferisce quindi ad un luogo di accoglienza e di ricovero per i malati inguaribili. Con questo termine si definiscono le strutture di accoglienza in cui il paziente viene ricoverato durante le ultime fasi della sua vita. Questa necessità si presenta quando la casa del malato non è più adeguata all’assistenza domiciliare o quando i familiari necessitano di un periodo di sollievo dalla cura del proprio caro. L’hospice è un luogo protetto e sicuro, nato per assicurare la dignità del malato anche negli ultimi momenti di vita, aiutandolo ad affrontare il dolore fisico e psichico che caratterizza questa fase così complessa. L’hospice è di supporto anche per familiari e parenti che si ritrovano ad affrontare un dolore di difficile gestione senza adeguato supporto psicologico e sanitario.

L’hospice è un servizio per accompagnare i malati e i loro cari

L’obiettivo dell’hospice è rendere meno traumatica e dolorosa la fase finale di una malattia inguaribile e aiutare chi assiste i malati con il dolore di convivere con le sofferenze di un proprio caro senza poter far nulla per mantenerlo in vita. Si tratta di un servizio che si basa su un approccio sanitario detto “inclusivo”, ovvero olistico e globale. Questo genere di servizio non è orientato alla guarigione fisica che, per determinate malattie, diventa impossibile. Quindi ci si affida all’hospice per prendersi cura della persona con la prevenzione e il sollievo della sofferenza, attraverso la terapia del dolore.

Il malato viene accolto con le garanzie della legge

È un servizio dedicato a malati con patologie croniche ed evolutive irreversibili, ovvero per mali che non prevedono trattamenti risolutivi o terapie ordinarie volte alla guarigione. Queste situazioni richiedono assistenza sanitaria per lenire e controllare il dolore, evitare infezioni e complicanze e supportare psicologicamente il paziente e i cari prima e dopo il lutto. Formalmente l’hospice è una struttura ospedaliera che si integra con l’assistenza domiciliare nell’ambito delle cure palliative ma che non è finalizzata a ghettizzare il malato. Per esempio chi ha bisogno del servizio hospice di degenza a Milano avrà diritto a soluzioni idonee per la propria zona di residenza. Questo servizio è orientato a concedere al malato la tutela ed il supporto di cui ha bisogno e che è garantita per diritto di legge.

La legge sulle cure palliative e la terapia del dolore

La condizione di malato inguaribile richiede quindi un supporto psicologico costante che non faccia sentire il malato allontanato, spacciato o peggio, trattato con compassione e pena. Non è facile indossare i panni di chi è malato e ha preso coscienza che la sua vita sta per interrompersi, per questo è importante affidarsi a chi è preparato e specializzato ad affrontare questi stati d’animo. Si tratta di un diritto sancito dalla legge che stabilisce che anche i malati inguaribili hanno diritto alle cure palliative, a non soffrire e ad essere supportati nel migliore dei modi possibili. Si tratta della legge del 15 marzo 2010 n.38 che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, una legge innovativa che garantisce l’accesso alle cure nel rispetto della persona. Tutto questo è supportato da enti e associazioni che lavorano affinché la dignità del malato inguaribile sia sempre assicurata in tutto il percorso di fine vita, come possiamo evincere dalla seguente infografica: