I “furbetti dei giardini” che mi fregano i clienti mentre la mia azienda è chiusa

Buonasera gentile redazione,

vi scrivo per segnalare la situazione del mio settore lavorativo, relativo alla manutenzione del verde.

Dopo la chiusura come da decreto della mia attività già integrata sul territorio da ormai dieci anni, mi trovo disgustato in quanto nel nostro settore lavorano addetti disposti a tutto fregandosene della legge e della salute dei dipendenti e della clientela.

Da un mio cliente mi è stato riferito che che un altro giardiniere si è prestato di effettuare presso la sua proprietà (dove io lavoro con contratto annuale) prima delle festività pasquali, ovvero quando noi giardinieri non potevamo teoricamente lavorare se non per comprovati motivi di urgenza o pericolo….risultato oggi il cliente con mio stupore dopo 8 anni mi contatta telefonicamente dicendomi di voler rescindere il contratto.

Immaginatevi a favore di chi.

Un giardiniere