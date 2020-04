Gallarate prepara una manovra da 3,7 milioni per la ripartenza: Contributi e tagli di tasse e rette

Il Comune di Gallarate si appresta a presentare una manovra straordinaria pensata per il rilancio dell’economia cittadina. Sarà presentata ufficialmente alla commissione bilancio di lunedì ed è stata denominata dalla Giunta Cassani come “Ripartenza a tutto gas”.

Gli interventi straordinari pensati dalla maggioranza di centrodestra costituirebbero una manovra senza precedenti da 3,7 milioni di euro tra contributi economici concreti e taglio delle tasse e delle rette. Il piano è stato annunciato per rispondere a tre filoni: genitori, aziende e sostegno.

Secondo quanto anticipato le iniziative legate alla genitorialità incidono per oltre 1,2 milioni e riguardano i seguenti punti: “In primis – illustra la maggioranza -, pur in mancanza di un intervento statale, l’amministrazione si farà carico dell’azzeramento delle rette (marzo-luglio) degli asili nido comunali e della fondazione scuole materne per un totale di 660.000€ di rette che il comune e la Fondazione rinunciano a introitare. Vi sarà poi un contributo baby-sitting una tantum destinato ad aiutare la conciliazione tempi di lavoro e famiglia per tutti i nuclei familiari che hanno almeno un bambino nato dopo il 1º settembre 2014″.

Un altro sforzo dell’amministrazione Comunale nei confronti delle famiglie, è rivolto alla ripresa della scuola. Per gli alunni delle elementari sono già previsti a bilancio gli stanziamenti per l’acquisto dei libri di testo e quindi l’amministrazione ha deciso di fare anche uno sforzo economico straordinario stanziando 100.000€ di contributi per gli acquisti dei libri di testo degli studenti gallaratesi che frequenteranno da settembre le scuole secondarie di primo grado statali: 110€ ai primini, 55€ per chi invece andrà in seconda e in terza. Un aiuto che corrisponde a circa un terzo del costo dei libri di testo.

Il secondo filone è quello legato alle aziende dove si punta sulla detassazione: 1.000.000 di euro di sconto sulla TARI per tutte le utenze non domestiche. Si tratta di riduzione di circa il 25% della tassa comunale per tutte le attività, imprese e studi professionali della città.

Oltre a questa misura, c’è un’iniziativa apposita per tutti i bar, i ristoranti e le attività artigianali alimentari: anche per agevolare il distanziamento sociale sarà possibile raddoppiare la superficie di occupazione del suolo pubblico o, in alternativa, le attività potranno utilizzare stessa superficie ma pagando metà della tassa.

La terza iniziativa legata all’imprenditorialità cittadina è finalizzata da una parte ad aiutare i commercianti del centro e dall’altra a liberare posti auto dagli stalli blu: verranno regalati ai commercianti della ZTL circa 100 abbonamenti semestrali al Seprio Park. Sempre legata al discorso della gratuità dei parcheggi oltre alla riduzione di entrata frutto di queste settimane di sosta gratis sulle strisce blu verranno poi pianificate, in accordo con le associazioni di categoria, apposite giornate in cui la sosta sarà gratuita.

Il terzo cardine della manovra è legato al sostegno a tutta la cittadinanza e, anche e soprattutto, ai cittadini in difficoltà: un mix di riduzione delle tasse, contributi economici e riduzione dei costi di compartecipazione ai servizi a domanda individuale legati al sociale.

Innanzitutto coloro i quali pagheranno la TARI con l’addebito bancario (SSD) godranno di uno sconto di 10€ per ogni membro del nucleo familiare. Un’iniziativa che supera potenzialmente il mezzo milione di euro essendo i cittadini residenti oltre 54.000.

Un altro punto fortemente voluto dalla maggioranza è l’istituzione di un “Fondo Fiducia” ovvero uno stanziamento comunale che pareggia il contributo statale assegnato a Gallarate per l’emergenza alimentare e che è finalizzato a dare un contributo a chi, a causa dell’emergenza, tra il 1º marzo e il 31 luglio ha perso o perderà il lavoro oppure non si vedrà rinnovare il contratto, piuttosto che sarà costretto a chiudere la propria attività. Questo fondo (il cui stanziamento massimo procapite sarà definito in seguito) sarà esclusivamente destinato a sostenere le nuove fragilità economiche, quindi verranno destinati esclusivamente a chi non percepisce contributi pubblici e non è moroso nei confronti del comune di Gallarate.

Oltre a questi aiuti diretti, a fronte della probabile necessità di diminuzione della possibilità per i cittadini di compartecipare alle spese per i servizi legati a minori, anziani e disabili, vengono stanziati ulteriori 160.000€ a copertura dei costi dei servizi che l’Ente eroga.

L’ultima iniziativa dell’amministrazione è rivolta al futuro: nell’ottica di una probabile diversa modalità di cura e assistenza agli anziani, in virtù della pandemia attualmente in corso, vengono stanziati anche 140.000€ finalizzati a incrementare i servizi di assistenza domiciliare.